Политолог: украинская государственная идеология свелась к ненависти

Политолог Сергей Михеев в эфире авторской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (все выпуски доступны на медиаплатформе "Смотрим") прокомментировал варварский обстрел Донецка со стороны ВСУ. При этом обстреле погибли беременная женщина и 13-летний мальчик. Почему украинские силовики убивают женщин и детей?

Политолог отметил: одна из главных причин этого в том, что украинская государственная идеология свелась к ненависти. "Внутри нее не осталось ничего кроме злобы, какой-то непонятной обиды, жажды беспредела. А убийство невинных – это и есть беспредел, – сказал гость студии. – И вот в этой ненависти конструктива никакого не осталось. В ней нет положительной идеи. И никогда не было".

"А когда это еще скрестили с культом современной Европы, с ее этим латентным каким-то сатанизмом и откровенной легализацией извращений, культа насилия, – это и превратилось в ненависть к собственным людям. Они их ненавидят, – уверен эксперт. – Мало того, что они считают, что это как бы не их граждане, это не их часть страны".

Объявляя Крым и Донбасс своей землей, киевские власти всегда ненавидели их жителей, отметил эксперт. "Я это очень хорошо помню. Потому что еще когда не было всего этого, еще до 2014 года, по-моему, 2004 год, эта "оранжевая революция". Я приезжал и уже тогда слышал: "Да, мы здесь – одно, а вот эти в Крыму – они не люди, они все равно чужие, они потенциальные предатели. Придет время – мы их будем резать", – рассказал Михеев. – Тогда говорили. Тогда. Не было еще никакого Крыма и Донбасса. Ничего этого не было. А уже тогда внутренний был".

"На самом деле одна из причин заключается в том, что они провели над этими людьми, огромным количеством людей совершенно бесчеловечный эксперимент, – рассказал эксперт о действиях Киева. – Они вынули у них все человеческое и доброе из души, оставив им взамен пустые фантики – вышиванки, как символ непонятно чего, певцов на этих домбрах и прочее-прочее, заменив этим смысл. А вместо этого оставили только самое гадкое – ненависть, непонятную обиду на весь мир и желание отомстить".