"Мы до сих пор не можем разрушить коммуникации, по которым доставляется на линию соприкосновения американское и европейское оружие. Это серьезная проблема", – заявил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" российский политолог Сергей Михеев (полные выпуски программ и отдельные эпизоды вы можете найти на медиаплатформе "Смотрим").

По мнению эксперта, надо будет учитывать и уже имеющийся опыт, а также надо принимать и более радикальные меры.

"Меня не убеждают разговоры про то, что это оружие все равно попадает к нам… Ну, попадает какая-то часть. Плохо стреляет…, но все равно стреляет какая-то часть", – сказал он.

"И кстати, по поводу гуманизма, – добавил эксперт. – Если вы хотите гуманизма, то тогда лучше вообще уничтожить все мосты, дороги и тоннели, потому что в этом случае погибнет меньше мирных жителей, меньше российских военнослужащих и даже меньше украинских военнослужащих – тех же мобилизованных".

"А мне их жалко, – добавил Сергей Михеев. – Да, жалко. Как этим ребятам заморочили голову?! Это преступление украинской власти, украинских идеологов, вывернувших людям мозги наизнанку".

"Хочется сказать: ребята, вы не тем поверили. Тот, кто, по вашему мнению, – элита, элитой не являются. Более того, может быть, там, в закрытых кабинетах, они радуются, что гибнет большое количество украинцев на фронтах, – продолжил эксперт. – Украинцы, кому вы поверили? Тем, кто всю жизнь предавал и вам внушил, что предательство – это самое ловкое и хорошее".

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