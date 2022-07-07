Эксперт: что отличает российских военных от украинских

"О чем говорят люди, которые прошли боевые действия? Они говорят, что мы воюем как бы с собой. Там же – славяне, такие же эмоциональные, изобретательные, упертые. Но что отличает нас от них – они озверевше жестокие. Это видно по отношению к пленным", – заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Ведь появилось огромное количество видео. Украинские пленные говорят, что их не били, кормили три раза в день, но недостаточно. Это верх жестокости, по их словам. А наши пленные описывают другие вещи.

"Это и есть нацизм, – подчеркнул эксперт. – Где классическая история, которую мы знаем со школьной скамьи? Вот она. Она на уровне обычных людей, которые охраняют пленных, а это часто беспомощные люди. Над ними издеваются, их бьют. На Украине это культивируется. Вот председатель СНБО Данилов все рассказал: мол, мы другие, мы же европейцы, а они рабы. Понятно, что через слово он должен был добавить: а мы господа. Но он не сказал".

Ведущий программы Владимир Соловьев добавил о тактике ВСУ: они не защищают мирное население, не защищают города. Они стоят внутри городов и прикрываются мирным населением. Они бросают подразделения территориальной обороны вперед, выводя свои профессиональные части.

Но значит ли это, что все украинцы пропитаны такой нацистской историей? Нет, уверен Кирилл Вышинский; он привел пример с двумя группами людей.

"По данным представителя ООН, на Украине спецслужбы за последние два-три месяца с нарушением прав человека задержали больше тысячи на основании обвинений "в коллаборационизме". Я думаю, это не вся цифра, – считает эксперт. – И еще одна группа людей – те, кто верен Украинской православной церкви Московского патриархата, у них отнимают храмы, избивают. Это по сути последний оплот. Если есть такие люди, точно не все пропало, сказал он.