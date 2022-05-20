Медведев прокомментировал заражение европейцев обезьяньей болезнью

Единичные случаи оспы обезьян внушают серьезное беспокойство. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Государственный деятель высказался об эпидемиологической ситуации в мире. В России за последние месяцы она улучшилась, однако говорить об окончании пандемии по-прежнему рано. Влияют на это, отметил Медведев на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности, не только внутренние, но и внешние факторы.

Зампред Совбеза обратил внимание на тревожную ситуацию в Китае и Северной Корее. Там фиксируются сильные вспышки болезни.

Больше всего заболевших оспой обезьян в настоящее время в Великобритании — девять случаев. Редкая вирусная инфекция выявляется и в других странах.

Данная болезнь обычно протекает в легкой форме. В некоторых случаях возможны осложнения. Передаваться оспа обезьян может при тесном контакте с инфицированным человеком.

Симптомы болезни следующие: лихорадка, головная боль, боли в спине, озноб и истощение.

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