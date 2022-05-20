Поджог является наиболее вероятной причиной пожара в ТЮЗе в Иркутске

Сотрудники МЧС сообщили, что наиболее вероятной причиной пожара, в результате которого пострадало здание ТЮЗа в Иркутске, является поджог, передает ТАСС.

Напомним, 13 мая в центре Иркутска загорелось заброшенное здание, огонь перекинулся на историческое здание Театра юного зрителя. Площадь пожара составила тысячу кв.м. В результате происшествия сгорела сцена, пристроенная к ТЮЗу в 1920-е годы.

Дознаватели МЧС и эксперты провели расследование причин пожара. Обследование объекта показало, что на сгоревших фрагментах имеются следы горючих жидкостей. Специалисты полагают, что вероятнее всего причиной пожара стал поджог.

Здание ТЮЗа, построенное в XIX веке, является объектом культурного наследия.

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