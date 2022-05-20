The New York Times: победа Украины нереалистична

Военная победа Украины над Россией, в результате которой Киев вернет все потерянные за восемь лет территории, является нереалистичным сценарием, пишет газета The New York Times.

Россия, по мнению издания, остается слишком сильной, несмотря на "небрежные" действия и планирование. И если переговоры между Москвой и Киевом все-таки состоятся, украинским лидерам придется принимать "болезненные решения" относительно территорий, чтобы достичь компромисса.

Цели же и стратегию США понять трудно, их нужно прояснить. Как указывает газета, Вашингтон рискует поставить под угрозу мир и безопасность в Европе. Приближению переговоров не способствуют и "воинственные" заявления американских должностных лиц.

По мнению журналиста The New York Times, президенту США Джо Байдену следует дать понять Владимиру Зеленскому и украинцам, что у поддержки, которую готовы предоставить США и НАТО, есть пределы.

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