Руденко о переговорах с Киевом: главное, чтобы было, что обсуждать

Россия и Украина продолжат переговоры, как только Киев снимет процесс "с паузы". Москва ответит положительно на предложение вернуться за стол переговоров, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Андрей.

"Переговорный процесс прервали не мы. Главное, чтобы было, что обсуждать", – отметил Руденко.

Дипломат далее заявил, что не обладает информацией по встрече контактной группы по гуманитарным вопросам (ООН, Россия, Турция, Украина).

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что гуманитарная группа может собраться в ближайшие дни в Анкаре. Создать группу предложил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.

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