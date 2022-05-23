МИД РФ: Москва готова вернуться к переговорам с Киевом

Заморозить переговоры и поставить все на паузу – это не выбор Москвы, подчеркнул замглавы МИД России Андрей Руденко. Он подчеркнул, что Россия готова вернуться к переговорам с Киевом, как только украинская сторона проявит конструктивный подход и ответит на предложения Москвы.

Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляка заявил, что Киев исключает любое соглашение с Москвой, если это требует "признания новых территориальных реалий". Потому, продолжил Руденко, Москва "ориентируется на официальную реакцию киевских властей". Если она будет конструктивной, то тогда возможно начало переговорного процесса, подчеркнул российский дипломат.

Киев отказывается признавать итоги референдума в Крыму и в Севастополе, а также возвращение Крымского полуострова в состав России. Также Киев отказался выполнять мирные Минские соглашения по урегулированию ситуацию в Донбассе. Украина решила решать вопрос с Донбассом исключительно силой, что и стало причиной начала Россией специальной военной спецоперации на Украине. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский, который был избран исключительно на обещаниях мирного решения вопросов, заявил о желания Киева обладать оружием массового поражения.

Тем временем вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал развал Украины.

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