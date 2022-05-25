МИД РФ сомневается в искренности Киева

МИД России усомнился в искреннем желании Киева прийти к мирному решению. Так замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского. Тот ранее заявил, что Киев готов вернуться к переговорам с Москвой, если вернет себе территории, утраченные им в результате российской военной спецоперации.

"Мы вряд ли можем оценить это заявление Зеленского как конструктивное, – цитирует Руденко ТАСС. – Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня начала специальной военной операции и не ставила никаких условий".

То, что Киев начал ставить условия, заставляет усомниться в искреннем желании украинских властей прийти к мирному решению, отметил дипломат.

Ранее Руденко заявил, что Москва готова сесть за стол переговоров сразу, как только Киев проявит конструктивную позицию и даст ответ на российские предложения по урегулированию.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту мирного населения Донбасса, которое восемь лет подвергалось геноциду со стороны киевского режима.

С начала спецоперации состоялось несколько раундов переговоров. Москва предложила проект соглашения, на который украинская сторона согласилась. Затем Киев изменил свое решение и приостановил переговоры. В российском МИДе подтвердили, что в данный момент они не ведутся.

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