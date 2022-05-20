Москва отреагировала на призыв Киева

"Нормандский формат" создавался для реализации Минских соглашений, но их больше нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призыв украинского посла в Германии Андрея Мельника возобновить работу "нормандского формата" для заключения перемирия между Киевом и Москвой.

"Минские договоренности уже не существуют, и они больше невозможны. Поэтому вопрос: "Для чего?", – отметил представитель Кремля.

"Нормандский формат" переговоров по ситуации на Украине возник в июне 2014 года, когда отмечалось 70-летия высадки войск союзников в Нормандии. Тогда лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе, пишет РИА Новости.

Посол Украины Мельник в своем интервью также выразил уверенность, что НАТО является единственным гарантом безопасности в Европе и мире, поэтому процесс расширения альянса должен продолжаться, а Украина неизбежно к нему присоединится.

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