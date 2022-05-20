После молитвы Эрдоган пообещал "делать то, что необходимо"

Турция продолжит борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК, признана в республике террористической) и ее ответвлениями, несмотря на поддержку США и Европы. Мы будет продолжать делать то, что необходимо", – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 мая после пятничной молитвы.

Он отметил, что активисты РПК проводят демонстрации в США и многих странах Европы, таких как ФРГ, Нидерланды, Франция и Финляндия. Правительства этих стран оказывают террористам всяческую поддержку, а Турция борется с ними как в своей стране, так и на севере Ирака.

Эрдоган, кроме того, сообщил, что провел телефонные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, а 21 мая состоятся переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Финляндии Саули Ниинисте и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы продолжим это делать, чтобы не прерывать телефонную дипломатию", – приводит слова президента Турции ТАСС.

Между тем глава управления по связям с общественностью администрации Эрдогана Фахреттин Алтун назвал ложью и дезинформацией заявление главы МИД Швеции Анн Линде о том, что Стокгольм признает РПК террористической организацией. "Это дезинформация во имя борьбы с дезинформацией", – заявил Алтун.

Он указал, что Швеция не делает ничего, чтобы остановить продолжающуюся пропаганду, сбор средств и вербовку РПК. Представитель администрации турецкого лидера также обвинил Стокгольм в вооружении смертников, совершавших теракты в том числе в Турции.

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