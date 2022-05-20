Оспа и Эбола: чем США занимались на Украине

Новые факты в расследовании говорят о хорошо скоординированной работе: в биолабораториях на Украине не только разрабатывали смертельные вирусы, – но и занимались разведкой. Поэтапно создавалась электронная система контроля – чтобы мониторить эпидобстановку в интересуемых регионах, а если нужно, менять ее.

"На Украине при поддержке министерства обороны США в целях полного контроля внедрялась онлайн-система, то есть система текущего и постоянного контроля сбора и обработки информации. Вся информация направлялась в национальный центр медицинской разведки министерства обороны США", – сообщила Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы.

Работу лабораторий сегодня рассматривают в контексте биотерроризма. Цель поражения всех разрабатываемых там вирусов выборочная и контролируемая. Ученые адаптируют патогены для применения только по национальному признаку, для этого собирали биоматериал на территории страны и проводили опыты на живых людях, в частности на пациентах психиатрических больниц. Угроза приобретает глобальный масштаб. В парламентской комиссии намерены объединить усилия в борьбе с другими странами.

"Подготовлены подробные рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере противодействию биотерроризма", – заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Биолаборатории Незалежной – всего лишь верхушка айсберга, которую удалось обнаружить во время спецоперации. Американская сеть по разработке биооружия намного шире – более 400 филиалов, большая часть из которых находится на территориях стран, граничащих с Россией. В парламентской комиссии лаборатории называют своими именами – объекты НАТО.

"Если посмотреть на карту мира – 400 военных лабораторий, созданных США. Почему для нас особую настороженность и интерес вызывают военные биолаборатории на Украине? Потому что это фактически существующие объекты НАТО, расположенные у наших границ. Сегодня мы представили анализ, который был сделан в части того, какие патогены особенно интересуют США на Украине. На Украине исследовались вирусы, пандемичность которых далека от территории Украины – вирус Эбола, оспа. Для чего?", – говорит Ирина Яровая.

Парламентская комиссия направила в Совет безопасности ООН подробное досье с фактами и доказательствами биопреступлений. Американцы от обвинений отнекиваются, но с уликами спорить сложно.

О том, что проблема требует серьезного внимания заявил Владимир Путин на встрече с партнерами по ОДКБ. Перед лицом мировой угрозы надо сплотиться.

"Россия последовательно предлагает странам-партнерам, соседям подписание двусторонних меморандумов в сфере биобезопасности. Меморандумы работают с Арменией, Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменией. Еще с четырьмя пока не подписано. В разной степени готовности", – рассказал Константин Косачев.

20 мая состоялась пятая встреча парламентской комиссии. В качестве основного эксперта на заседании – директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. К расследованию также привлекаются ведущие ученые в области химии, физики и медицины. Имеющиеся материалы сейчас изучаются в министерстве здравоохранения. С итогами перед комиссией выступит глава ведомства уже на следующем заседании.

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