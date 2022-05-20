Путин указал Куйвашеву на ошибку

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым одобрил идею о закупке дополнительного количества троллейбусов для улучшения экологической ситуации в регионе, но указал на ошибку в расчетах. Трансляцию со встречи вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Глава государства согласился с мнением о том, что работа транспорта вносит негативный вклад в экологическую ситуацию. "Это везде так, не только в Свердловской области", – отметил Путин.

Вместе с тем он обратил внимание на выкладки, предоставленные Куйвашевым. В материалах написано, что закупка троллейбусов обойдется в 3,5 миллиарда рублей, и ее планируется осуществить совместно с правительством РФ в рамках программы "Чистый воздух" на условиях софинансирования. При этом цифра указана та же – 3,5 миллиарда рублей. "А где же здесь софинансирование?" – выразил недоумение президент.

Путин посоветовал губернатору проработать этот вопрос с правительством и пообещал направить соответствующее обращение в Минпромторг. "С министром поговорю, вы с ним свяжитесь и условия, детали пообсуждайте", – предложил Путин Куйвашеву.

Глава государства рекомендовал губернатору держать вопросы экологии под постоянным контролем. Президент также поддержал участие Куйвашева в предстоящих губернаторских выборах и пожелал ему успехов.

Еще больше интересных и важных новостей на сайте "Смотрим", в нашем Telegram-канале и Яндекс.Дзен. Новости сайта "Вести" – на страницах ВКонтакте, Одноклассников, Яндекс.Дзен и Telegram