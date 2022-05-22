Логистика и софинансирование: Путин советует не списывать все на внешнюю политику

Президент России Владимир Путин настоятельно рекомендовал не списывать все на внешнеполитические события, когда на вопрос, почему в Калининградской области упали темпы строительства, получил вот такой ответ.

"После начала специальной военной операции временно нарушились логистические связи", – говорит губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Но на эту нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае", – подчеркивает Путин.

- Не надо.

- Вы это сделали. Но этого не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020–2021 годах, причем заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция на Донбассе здесь совершенно ни при чем.

- Владимир Владимирович, я готов пояснить. Разрешите, пожалуйста. У нас были крупные проекты.

- Не надо, я это знаю. Просто эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной.

Но по всем остальным частям доклада было ясно: регион развивается весьма успешно. Путин поддержал намерение Алиханова выставить свою кандидатуру на выборах. Такую же поддержку получил и свердловский губернатор, но и ему дали понять, что в Кремле внимательно читают каждый документ по поводу развития области. Регион хочет провести массовую закупку транспорта.

Вы написали, что все эти троллейбусы стоят 3,5 миллиарда рублей. Пишете, что Вы готовы осуществить эту закупку вместе с правительством в рамках программы "Чистый воздух" на условиях софинансирования, но цифру указываете ту же самую – 3,5 миллиарда. Где же здесь софинансирование? Проработайте, пожалуйста, с правительством.

Разговор был завершен, и вот, что произошло за кадром – эксклюзивные моменты в программе "Москва. Кремль. Путин" (все выпуски доступны на медиаплатформе "Смотрим").

"3,5 миллиарда стоит весь проект, дайте мне 3,5 миллиарда на софинансирование!" – с улыбкой пожимает плечами президент.

Софинансирование, в общем, теперь гарантировано.

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