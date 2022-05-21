ВС России уничтожили партию западных вооружений и пункты управления

В Минобороны России сообщили новые данные о спецоперации на Украине. Благодаря высокоточным ракетам большой дальности морского базирования "Калибр" удалось уничтожить крупную партию вооружения и военной техники.

Произошло все в районе железнодорожной станции Малин (Житомирская область). Уничтоженное оружие было поставлено Украине из США и европейских стран.

С помощью высокоточных ракет воздушного базирования Вооруженным силам России также удалось уничтожить три пункта управления. Оперативно-тактическая и армейская авиация поразили еще четыре пункта.

В Минобороны отмечают, что всего в результате ударов авиации удалось уничтожить свыше 270 националистов. Из строя выведено 52 единицы военной техники.

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