Украинские СМИ продлили военное положение в стране раньше Верховной рады

Украинские СМИ сообщили о продлении в стране военного положения и мобилизации до 23 августа. Впрочем, в telegram-канале Верховной рады сообщили, что на 14:00 воскресенья, 22 мая, депутаты не приступили к рассмотрению этого вопроса.

"Мы благодарны за веру в то, что указы президента поддержат 300 депутатов, надеемся, что будет и больше", – приводятся в сообщении слова первого зампреда Рады Александр Корниенко.

Военное положение было введено на Украине 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации. Целью данной операции, помимо демилитаризации и денационализации Украины, российский лидер назвал защиту населения Донбасса от преступлений киевского режима.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект с тем, чтобы продлить военное положение.

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