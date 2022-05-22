Верховная рада продлила военное положение до 23 августа

Верховная рада Украины продлила военное положение в стране на три месяца, до 23 августа. Это решение поддержали 320 народных депутатов.

"Теперь окончательно! Верховная рада продлила действие военного положения на 90 дней, – сообщили в telegram-канале украинского парламента. – Также продлена всеобщую мобилизацию".

Ранее 22 мая украинские СМИ сообщили о продлении военного положения, но в Раде не сразу подтвердили эту информацию.

Военное положение в стране ввели 24 февраля после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Главной целью операции он назвал защиту населения Донбасса от преступных действий киевского режима.

18 мая сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес соответствующий законопроект с тем, чтобы продолжить действие военного положения.

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