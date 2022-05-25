Брошюры о преступлениях Киева будут распространять по всему миру

На круглом столе по теме "Военные преступления Киевского режима. Свидетельства очевидцев", глава Россотрудничества Евгений Примаков презентовал брошюры с информацией о военных преступлениях украинских властей.

Брошюры, подготовленные Россотрудничеством и Фондом исследования проблем демократии, демонстрируют факты проявления и поощрения на уровне действующими властями Украины нацистского режима. В них также содержатся фрагменты интервью пострадавших жителей Мариуполя и Волновахи.

По словам Примакова, изначально планировалось что-то вроде шпаргалки для обывателя о специальной военной операции на Украине, которая даст ему базовые знания.

На мероприятии, организованном на площадке медиагруппы "Россия Сегодня", глава Россотрудничества сообщил, что брошюры будут бесплатно распространены по всему миру, переведенные на разные языки, в печатном виде, а также в открытом доступе для скачивания и распечатывания.

"Обыватель за рубежом часто просто не знает, то, что мы с вами и так хорошо знаем, поэтому так легко промываются у него мозги мейнстрим медиа, рассказами о том, как Россия "ест детей" и совершает страшные преступления, не понимая, что там происходит на самом деле", – добавил Примаков.

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