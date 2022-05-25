Ковидная амнистия. Кому и за что вернут деньги

Москвичам вернут более 13,5 миллиарда рублей по ковидной амнистии. Ее объявил сегодня Сергей Собянин. Речь идет об отмене штрафов, которые горожане получали за нарушения антиковидных ограничений.

В первые недели пандемии, когда выходить из дома можно было только с электронным сертификатом, она была автоволонтером: развозила лекарства пожилым на самоизоляции.

"Моя машина, которая была в электронном сертификате, в тот момент была не на ходу. Я взяла другую машину и последовала на помощь, после чего пришел штраф", – вспоминает волонтер Анастасия Мельникова.

Пришлось заплатить еще и с пенями всего 25 тысяч рублей. Таких историй в городе тысячи. Опаздывала на работу, забыла маску, в метро остановили. Штраф – 5 тысяч рублей.

"Для меня, как для многодетной матери, очень существенно, я даже не буду скрывать, я даже заплакала", – рассказывает оштрафованная Екатерина Миронова.

Тем, кто успел оплатить такие штрафы, – теперь вернут деньги. Сергей Собянин в своем блоге пояснил, что административные меры помогли сдержать распространение инфекции, но сейчас на фоне падения реальных доходов москвичей и стабилизации эпидситуации в городе объявляется ковидная амнистия. Под нее не попадут только те, кто получил штраф за нарушение самоизоляции во время заболевания.

Подать заявление на получение субсидий можно в любом МФЦ. Понадобится постановление о назначении штрафа и чек, подтверждающий, что вы его платили. Заявления принимаются уже с 1 июня. Всего вернуть обещают более 13 миллиардов рублей.

"Обращаются не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели, и юридические лица", – говорит исполняющий обязанности начальника управления по предоставлю государственных слуг Москвы Юлия Гордеева.

Для бизнеса штрафы были крупнее. Этот салон красоты, например, заплатил более 40 тысяч за отсутствие напольной разметки. Субсидии планируют пустить на восстановление после пандемии.

"Если правительство приняло такой шаг, о возврате денежных средств, мы, конечно, очень рады", – признается управляющая салоном красоты Виктория Фрейзе.

Рестораны, которые в пандемию получали штрафы за то, что в залах слишком людно, сейчас отмечают снижение числа клиентов.

"Поток гостей снизился, к сожалению, и те деньги, которые мы получим, как раз пустим в развитие летней веранды, и в летний период у нас повысится выручка", – поясняет генеральный директор ресторана Гаянэ Каралкина.

Отдельно подчеркивается, что те штрафы, которые еще не были оплачены, взыскиваться не будут.

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