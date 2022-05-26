Багдасаров: поляки хотят создать современную Речь Посполитую

Поляки намерены создать свое конфедеративное государство с центром принятия решений в Варшаве. Они создают Речь Посполитую в современном варианте. Так считает директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Свое мнение он высказал в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" (полные выпуски программ и отдельные эпизоды вы можете найти на медиаплатформе "Смотрим").

Он привел в пример активную раздачу польскими властями гражданам других государств карт поляка – документа, подтверждающего принадлежность лица к польскому народу. Также для расширения своего влияния у Польши есть мощная профессиональная армия и развитая военная промышленность.

По мнению эксперта, власти Польши думают о расширении своего влияния как на Украину, так и на Белоруссию. Он также напомнил, что президент Польши вспоминает о временах, когда в Речь Посполитую входили Литва, Белоруссия и западные русские земли.

"Мы начинаем жить в другую эпоху. Эпоху создания новых гипергосударств. Это конфедеративные государства, которые могут представлять серьезную опасность для нашего существования", – подчеркнул Багдасаров.

Кроме того, он подверг критике миграционную политику России. "Мы не можем вернуть в страну, кого считаем русскими. Мы даже не можем определить, кого считать русскими", – пояснил политолог.

Ведущий программы Владимир Соловьев отметил, что в этой ситуации следует исходить из определения Петра Первого: русский тот, кто любит Россию и служит ей.

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