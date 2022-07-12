Михеев: поляки принесли на Украину идею предательства

Амбиции поляков не дают им спокойно жить веками. Они неоднократно являлись провокаторами конфликтов Европы с Россией. Такое мнение в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" выразил политолог Сергей Михеев.

Он считает, что по крови поляки, белорусы и украинцы – это одна и та же нация. При этом, напомнил эксперт, Польша в своей истории была крещена в православие. Потом она приняла унию папы Римского и стала католической страной, рассчитывая таким образом на процветание в Европе. По мнении Михеева, поляки предали свою веру.

"Они несут идею, что предательство может привести к процветанию. Именно этой идеей они морочат голову современной Украине. Но вопреки их предательству, огромную страну на востоке построили не они" – отметил эксперт.

Он заявил, что эта идея обосновывает польские амбиции.

"Регулярно предавая, они оказывались сами преданными. Их предали все – от Наполеона до Гитлера" – добавил ведущий программы Владимир Соловьев.

По словам Михеева, то что делают сейчас украинцы, это тоже можно считать предательством. "Это предательство в обертке вышиванки без какого-либо смысла", – заключил эксперт.