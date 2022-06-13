Варшава с согласия Киева занимается на Украине аннексией. Об этом в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник (полные выпуски программ и отдельные эпизоды вы можете найти на медиаплатформе "Смотрим").

"В украинцев вбивается сознание, что Россия – это зло, Запад – добро. Вот это добро в виде Польши и пристроилось там. Они вводят своих представителей в органы власти, обсуждают, каким образом они заведут туда свою полицию. По сути дела идет поступательная аннексия, причем с согласия Украины", – считает посол.

По его мнению, у поляков никогда не было братских отношений с Украиной. Польша там преследует свои интересы.

Кроме того, Мирошник отметил, что украинские власти постоянно врут. В пример он привел ситуацию в Северодонецке, где на химическом заводе "Азот" находятся сотни военных ВСУ. Киевский режим представляет это в виде героической обороны. Мирошник уточнил, что на самом деле союзные войска не штурмуют "Азот", а заблокировали его по примеру "Азовстали", где украинские националисты сдались российским военным. "Еще чуть-чуть посидят и сами сложат оружие. Суп в тюрьме гораздо вкуснее", – заключил посол.