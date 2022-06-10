Картаполов: идет ползучий процесс ополячивания Украины

Противники России на Украине начали понимать, что их военное поражение близко. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" (полные выпуски программ и отдельные эпизоды вы можете найти на медиаплатформе "Смотрим").

Он отметил, что одновременно запускается информационная подготовка этого поражения. "Киевский режим намерен представить всю Украину аналогом державших оборону на "Азовстали" подразделений ВСУ", – пояснил председатель комитета Госдумы по обороне.

При этом, по мнению эксперта, польские власти проталкивают на Украине свои интересы. "Продолжается ползучий процесс ополячивания части украинской территории при полном молчании и пособничестве киевской власти. Она практически продала свою страну", – подчеркнул Картаполов.

Он считает, что интересы Польши будут реализованы на Украине настолько, насколько это позволят США.

"Мы с вами присутствуем при завершающем акте украинской трагедии, которую организовали американские идеологи новой колониальной системы", – заключил эксперт.