Эксперт: экономический блок России действует в расслабленном темпе

С началом специальной военной операции граждане России имеют изменившуюся ситуацию. Сейчас у России предвоенная ситуация в отношениях с НАТО. Об этом в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал политолог Дмитрий Евстафьев.

При этом он подверг критике работу тыловых органов управления в РФ, которые, по его мнению, работают, как в мирное время. В частности, он отметил неэффективность экономического блока.

"Я смотрю, как работает верховный главнокомандующий, как работает премьер-министр. Но остальные-то в каком темпе живут? В особенности экономический блок живет в каком-то расслабленном темпе. Решения принимаются крайне медленно. Чего они ждут? Может, пора разобраться с этими ждущими. Может, пора их взбодрить?", – вопрошает гость программы.

Ведущий Владимир Соловьев привел в пример тот факт, что документ по параллельному импорту регистрировался в одной инстанции целых три недели.

Кроме того, по мнению Дмитрия Евстафьева, на Западе сейчас разыгрывают стратегию трех дорог. Первое – оставаться на Украине, поставлять туда больше вооружений. Второе – "поджигание по периметру", то есть вовлечение в конфликт других стран. Третье: любыми способами спровоцировать недовольство властями внутри России.

Помимо этого, политолог поддержал решение о выходе России из Болонской системы высшего образования. Так как он считает эту систему инструментом научно-образовательной эмиграции из России.

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