Почти половина американцев не в курсе, кто такой Энтони Блинкен

Любопытные результаты показал опрос, проведенный исследовательским центром Pew Research Center (базируется в Вашингтоне). Оказалось, лишь чуть больше половины американцев знают, что Госдепартамент США сейчас возглавляет Энтони Блинкен.

Респондентам было предложено выбрать один из четырех вариантов ответа. Верный вариант выбрал 51 процент опрошенных, а 34 не были уверены, что смогут ответить правильно.

При этом в совокупности 10 процентов считают, что это ведомство возглавляют экс-госсекретари Майк Помпео (8 процентов) и Хиллари Клинтон (2 процента).

В целом соцопрос был посвящен теме международной политики. Его результаты также показали, в частности, что 79 процентов американцев узнали на фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына, а 65 процентов респондентов знают имя премьер-министра Великобритании, передает РИА Новости.

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