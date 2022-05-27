Жители Техаса требуют наказать полицию за бездействие

Прямо сейчас жители американского Техаса ополчились против местной полиции, передает канал "Россия 24". Родные и друзья пострадавших в бойне в начальной школе требуют наказать офицеров, прибывших в тот день на вызов. Их обвиняют в бездействии, которое, по мнению пострадавших, привело к такому количеству жертв.

Очевидцы утверждают: правоохранители почти час просто стояли в ожидании подкрепления в то время, как злоумышленник стрелял в детей. На кадрах видно, как родители просят их сделать хоть что-нибудь, в отчаянии некоторые сами пытаются прорваться в здание. Но путь им преграждают силовики. В итоге стрелявшего ликвидировал спецназ. К этому моменту жертвами стали 19 учеников и 2 преподавателя.

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