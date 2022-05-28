Выкуп или дань: от санкций предлагают откупиться

Информагентство Associated Press сегодня сообщило, что власти западных стран рассматривают варианты, с помощью которых российские бизнесмены якобы смогут обходить санкции. Как утверждается, ограничения будут готовы снять с тех, кто перечислит деньги в поддержку Украины. То есть выразит лояльность киевскому режиму не только на словах, но и в солидном финансовом эквиваленте. Кому вообще такая идея пришла в голову? Какие выводы тут напрашиваются?

Санкции -- инструмент, как оказывается, гибкий. Знаем, как отчаянно их вводили после 2014 года. С какой страстью их вводят сейчас и даже придумать не могут, какие еще ограничения наложить. Снимать их, как говорили, намного сложнее. Но нет. Оказывается, можно просто откупиться.

Такое внезапное предложение прозвучало от заместителя министра финансов Канады. Хочет, чтобы российские видные бизнесмены могли заплатить выкуп. Или, может быть, дань. Деньги обещает направить якобы на восстановление Украины. Об обсуждении таких идей сообщает Associated Press. Там же добавляют, что якобы уже шли какие-то переговоры с некими предпринимателями.

"Это вообще абсолютно аморально и склоняют людей к предательству. Помогая сейчас Украине, эти люди будут действовать против собственной страны. Это еще раз говорит о том, какой низкий моральный дух у этих людей. Я имею ввиду тех, кто предлагает делать подобное. И те наши граждане, которых временно лишили имущества, откажутся от подобных предложений", – говорит первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Конечно, никто даже сейчас и предположить не может, кто бы мог согласиться на такой выкуп. Абрамович, которого, по сути, заставили расстаться с "Челси" на драконовских условиях. Или Петра Авена, которого ограничения, как он говорит, поставили на грань выживания. Или Олега Тинькова, который тоже попал под санкции, но, как он считает, ошибочно. И, кстати, Тиньков уже платит Западу, постоянно читая мантру о злой России.

Но понятно, что потенциальный политический ход такого предложения прозорливый. И многое скажет о тех, кто согласится и под каким предлогом. И какие будут сделаны выводы.

"Это по сути своей власовская пропаганда. Мы помним это. "Русский, сдавайся в плен, немецкий солдат тебе товарищ". Мы наблюдаем аналогичную риторику. Запад продолжает попытки найти в России власовцев, продолжает попытки расколоть это общество. И получается это плохо", – отмечает политолог, главный редактор BALTNEWS Андрей Стариков.

Получается плохо хотя бы потому, что до сих пор коллективный Запад осторожничает: мол, правда, принудительное изъятие имущества, активов, средств выглядит неприкрытым бандитизмом. Хотя на деле все так и происходит.

"Уже давно попраны не просто фундаментальные идеи западного капитализма – незыблемость и неприкосновенность частной собственности. Но, даже если вспомнить те же Соединенные Штаты, это неоднократно прописано в американской конституции. Это базовый конституционный принцип", – подчеркивает первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.

Но этими базовыми принципами, оказалось, можно поступиться, если речь идет о деньгах, которые принадлежат русским. Вот Белый дом сообщал, что США не намерены возвращать российским бизнесменам их арестованные активы даже после завершения спецоперации на Украине. Также американцы ищут яхты русских. В Европе все тоже непросто. В Италии уже не удержались и начали превентивное изъятие того, что плохо лежит, по мнению европейцев. Почти на миллиард евро.

"Это возвращение Европы к колониальным временам. И Канады. И Америку я тоже считаю. Это же все выходцы из Европы. Они же всю жизнь грабили свои колонии нещадным образом, зарабатывали на них, воровали. И за счет этого обогащались. Сейчас они хотят обогатиться, не потратив ничего, а за счет России восстанавливать Украину. Правда, непонятно, что они собираются восстанавливать, и в каком виде окажется Украина к завершению специальной военной операции", – комментирует ситуацию первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Тут еще нужно учитывать – те, кто решил по каким-то своим причинам занять прозападную повестку и начал сыпать проклятиями на действия России, так просто откупиться не смогут. Стоит посмотреть на тех, кто открыто встал на сторону Украины и ЕС. Так вот, их снова и снова заставляют расписываться в том, что у нас здесь с вами якобы все плохо. Так что, может, если кто и захочет откупиться от санкций, должны понимать – это не единый платеж, и, скорее всего, этих людей поставят на счетчик.