Героя Украины записали в предатели

Националисты "Азова" сдавались практически в прямом эфире целую неделю. Но для попавшего в плен командира 36-й бригады морской пехоты полковника Владимира Баранюка это новость.

Сам Баранюк всю невозможность оборонять Мариуполь понял еще в середине апреля. Тогда и сообщил своему руководству, что собирается идти на прорыв. План киевскими генералами был одобрен, но колонна попала в засаду, и в плену оказалось всё командование бригады морпехов. Теперь же его, кадрового офицера и героя Украины, называют предателем и трусом.

В статье британского издания The Telegraph с говорящим названием "Жены азовцев заявляют: "Наши мужья были преданы украинскими изменниками" Баранюку посвящен целый абзац.

"Азовцы были готовы к окружению, но надеялись, что украинские вооруженные силы выстоят. Этого не произошло. Баранюк, командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, имел тесные контакты с русскими, и поэтому позволил российской армии захватить города вокруг Мариуполя. Он оказался предателем и попал в русский плен, даже когда у морской пехоты еще было оружие для борьбы", – сказано в статье.

Жены националистов-азовцев уже несколько недель путешествуют по Европе, выпрашивая помощь для своих мужей даже у Папы Римского. Говорят, что регулярно созваниваются с подвалами "Азовстали" и что предательство морпехов – это общая позиция подразделения "Азов"

"Вот это, что они обвиняют нас в том, что мы их бросили или в том, что мы их предали, в связях с Россией, для меня это удивительно и, честно сказать, очень неприятно", – признается Баранюк.

Эти обвинения сейчас удивляют украинских морпехов, если учесть, что всё время боев под Мариуполем они напрямую подчинялись командованию 12-й бригады Нацгвардии. Оно точно знало, что боезапас и еда на исходе, ведь части ВСУ снабжались хуже, чем националисты.

"Приходили, когда вертолеты прилетали. Соответственно, там, скорее всего, большую часть оставляли, а меньшее доходило до нас. У них был на вооружении БТР-4 – это как бы более модифицированный БТР, более мощный. В армейских подразделениях не везде есть", – говорит полковник.

А во время боев азовцы легко могли оставить свои позиции и просто поставить командование морпехов перед фактом.

Такое отношение к армии, к ВСУ теперь в плену заставляет офицеров задуматься и обо всех действиях руководства Украины, приведших к специальной военной операции. Президент и его советники, фактически отказавшись от важнейших переговоров с ДНР и ЛНР, со своим народом и не посоветовались.

"Пускай народ Украины сам скажет, что он хочет. Можно было так сделать? Можно было так сделать. Украинский народ провел бы референдум, сказали: "Да, вот эти позиции мы поддерживаем, а вот эти не поддерживаем". Все. Ну и, соответственно, дорогие товарищи украинцы, если мы вот эти позиции не поддерживаем, возможно, будет военный конфликт у нас очень большой. Все. Тогда каждый украинец бы для себя понял, принял решение: "Ага, все, я понимаю", – считает начальник штаба 36-ой бригады морской пехоты Дмитрий Кармянков.

На пост президента Зеленский пришел под лозунгом прекращения войны в Донбассе. Но именно он назвал минские договоренности "бездарными" и фактически разрушил весь мирный процесс.

"Возможно, это несоответствие национальным интересам Украины. Ну, такие действия. Может быть, недальновидность определенная. Я не могу оценивать президента, потому что со своей точки зрения, со своей позиции, я считаю, что если заключено соглашение, то надо выполнять. Как бы там ни было, надо выполнять", – полагает Баранюк.

Сам же полковник теперь с нетерпением ждет встречи с командиром националистов "Азова". Им теперь точно есть, о чем поспорить.