The New York Times написала о связанных с Россией опасениях Запада

Западные страны опасаются, что Россия может попытаться использовать голосование в Совете безопасности ООН по вопросу о единственном гуманитарном коридоре в Сирии, чтобы добиться уступок в ситуации вокруг Украины.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на трех неназванных иностранных дипломатов, из Москвы якобы поступали "расплывчатые сигналы" по этому поводу. Что это были за сигналы, не уточняется.

Дипломаты полагают, что Россия рассчитывает на помощь в обходе введенных против нее санкций от тех стран, которым будет непосредственно угрожать новая волна беженцев в случае закрытия гумкоридора в Сирии.

Один высокопоставленный американский дипломат заявил изданию, что США и другие страны в СБ ООН намерены направить Москве "четкий сигнал" с призывом не закрывать коридор. Впрочем, добавил он нет никаких гарантий, что к этому призыву прислушаются.

По вопросу о том, останется ли открытым единственный гуманитарный коридор на погранпереходе "Баб аль-Хава" из Турции в сирийскую провинцию Идлиб, Совет безопасности ООН должен проголосовать в июле. Согласно прогнозам экспертов, если коридор будет закрыт, это заставит тысячи людей бежать из Сирии, в частности в Европу, пишет РИА Новости.