"Крабы", бьющие на 40 километров, прибыли на Украину из Польши

Польша оказала военную поддержку Украине, поставив 18 самоходных гаубиц Krab. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское радио.

По данным источника, в настоящее время в распоряжении Вооруженных сил Украины имеется 24 таких орудия западного производства, поскольку ранее шесть подобных самоходных гаубиц Caesar Киеву передала Франция.

Уточняется, что Krab оснащена модифицированной британской пушкой калибром 155 миллиметров. Дальность стрельбы – 40 километров штатным боеприпасом, скорострельность – шесть выстрелов в минуту.

Ранее глава Минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что республика является одним из крупнейших поставщиков военной техники Украине. По ее данным, правительство уже предоставило Киеву вооружения на общую сумму более 152 миллионов долларов.