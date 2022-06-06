В Харьковской области уничтожен важный для украинцев завод

В Минобороны РФ в понедельник прошел брифинг, на котором официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков доложил о последних событиях в ходе спецоперации на Украине.

В частности, авиаударом были уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода в Лозовой Харьковской области. Там производился ремонт и восстановление украинской бронетехники.

Кроме того, авиация поразила высокоточными ударами четыре пункта управления войсками, места скопления живой силы и техники. "Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ", – уточнил генерал-майор Конашенков.

Таким образом, за минувшие сутки российская авиация уничтожила более 150 военнослужащих, три оружейных склада и склад ГСМ в районе Кодема. Поражено восемь единиц бронетехники, установка ракетной системы залпового огня "Град", артиллерийская батарей и десять автомобилей военного назначения.

В районе Северска уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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