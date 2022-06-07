Кедми: 90% диалогов между странами идет по линии спецслужб

Отношения между странами можно поддерживать на уровне спецслужб, без участия дипломатов. Такое мнение в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" выразил израильский общественный деятель Яков Кедми (полные выпуски программ и отдельные эпизоды вы можете найти на медиаплатформе "Смотрим").

"Если на первого дипломата страны накладывают санкции, как можно поддерживать дипломатические отношения? Если он персона нон грата, то и нет дипломатических отношений", – пояснил Кедми.

По его мнению, 90% диалогов между странами идет по линии спецслужб и дипломаты в этом не участвуют. "И всегда так можно поддерживать отношения", – уточнил эксперт, приведя в пример решение Карибского кризиса 1962 года.

Кедми считает, что в условиях западных санкций в отношении первого дипломата или президента Россия имеет право разорвать дипломатические отношения со странами, которые ввели такие санкции.

"В таких условиях никаких дипломатических отношений реально быть не может", – заключил эксперт.