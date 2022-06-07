Мирошник: Зеленский предпринял пиар-атаку

Зеленский предпринял мощную пиар-атаку. Об этом в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник (полные выпуски программ и отдельные эпизоды вы можете найти на медиаплатформе "Смотрим").

"Он долго сидел где-то в бункере. И тут он делает выезд, вроде бы в Харьков, еще куда-то. Это пиар-атака", – пояснил Мирошник.

Он считает, что такое поведение Зеленского произошло после появления информации о желании чиновников США, Британии и ЕС начать рассматривать различные варианты решения украинского конфликта на основе территориальных уступок. "Это напрягает Зеленского и его офис", – отметил эксперт.

Также на действия украинского президента повлияла ситуация в районе Лисичанска, где сконцентрированы крупные силы ВСУ.

"Ставка на пиар-атаку. Им нужно время, за которое Зеленский будет продолжать просить, стонать, упрашивать (поставить новое оружие)", – заключил посол.