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Ситуация на Украине 8 минут назад

07 июня 2022 12:41

В войсках Украины появились бригады смертников "под химией"


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Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник в "Полном контакте" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим" рассказал о том, что в украинских войсках появились "смертники".

"Бригады, в которые согнали дезертиров, рецидивистов. Они идут под надзором ГУР, плюс туда активно поставляется "боевая наркота", которой их пичкают", – сообщил Мирошник.

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По его словам, эффективность у этих бригад небольшая, но "они закрывают бреши в обороне Лисичанска".

Наши военные, рассказал посол ЛНР, находят препараты, которые отправляют на экспертизу, чтобы понимать происходящее. Мирошник пояснил, что после того, как украинские "смертники" наедаются этих таблеток, то могут не спать несколько суток и даже получив ранения продолжают бежать и стрелять.

"Это полукоматоз какой-то: "Вижу цель – не вижу преград". Они ломятся куда-то, и их приходится валить с нескольких подходов", – объяснил посол ЛНР в РФ.

Поэтому, пояснил он, действие "химии" тоже присутствует.

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