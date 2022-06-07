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Ситуация на Украине 1 час назад

07 июня 2022 15:29

Зеленский: западные санкции не подействовали на Россию


Getty Images

Санкции не подействовали на РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Также он раскритиковал партнеров, которые призывали Вооруженные силы РФ остановить наступление и без всяких условий прекратить огонь.

По мнению Зеленского, ряд стран поддерживает Украину только на словах, однако на деле пытается вывести из-под санкций свой бизнес. Об этом украинский лидер заявил в интервью газете Financial Times.

Напомним, 24 февраля российские военные начали операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как сообщает Минобороны РФ, только за последние сутки ракетные войска и артиллерия уничтожили 39 командных пунктов, 47 артиллерийских позиций и более 400 украинских националистов.

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политика Россия Украина Владимир Зеленский спецоперация санкции новости

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