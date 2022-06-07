Госдума приняла в первом чтении законопроект о "Большой перемене"

Законопроект о создании нового всероссийского движения детей и молодежи "Большая перемена" прошел первое чтение в Государственной думе РФ.

Авторами документа стали несколько сенаторов и депутаты от всех думских фракций. В общих положениях проекта указывается, целью движения станет подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", а также воспитание высоких нравственных качеств и любви к Отечеству. Разрабатывать программы воспитательной работы будет Минпросвещения РФ.

Также в первом чтении депутаты одобрили сегодня и сопутствующий законопроект, позволяющий новой организации участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как утверждают авторы документа, копией пионерии новая организация не станет.

"Там воспитывали будущих коммунистов, это считалось пределом развития человека. В новой России – это жизнь духовная. Мы должны давать духовные ориентиры нашим детям", – пояснял ранее Николай Бурляев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по общественным и религиозным организациям.

"Мы не должны отдавать на откуп судьбе воспитание молодежи. Нужно взять все лучшее из прошлого и добавить лучшее из того, что есть сейчас", – считает Артем Метелев, председатель комитета ГД по молодежной политике.