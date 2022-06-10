Мирошник: наказание за преступления в Донбассе неизбежно

Вынесение приговора в виде смертной казни троим наемникам в ДНР показательно для жителей Донбасса, которым важно понимать, что справедливость существует. Такие мнение в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" выразил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.

"Жителям Донбасса важно понимать, что за преступления следует возмездие", – заявил посол.

При этом Мирошник подчеркнул, что все посольства Украины в Европе работают как рекрутинговые центры. Они собирают наемников, отправляют на Украину, выдают документы для легализации.

Ведущий программы Владимир Соловьев отметил, что этот приговор является звонком для всех иностранных наемников на Украине, их также могут приговорить к смертной казни.

Кроме того, Мирошник обратил внимание, что нужно установить личности и наказать не только тех, кто совершал преступления в Донбассе, но и тех, кто отдавал приказы на их совершение. "Все понесут ответственность", – заключил посол.