От пьяного ДТП больше не застрахован никто

Это всё, что осталось от "Порше" известного блогера Олега Абрамова после аварии на северо-западе Подмосковья. На узкой поселковой дороге возле Пятницкого шоссе водитель потерял управление.

Машина съехала с дороги вот на этом месте. Иномарка ехала с огромной скоростью, сметая всё на своём пути – деревья, кустарники. Тормозной путь превысил 50 метров. Страшно представить, что могло произойти, если бы здесь находились пешеходы.

Затем спорткар, наконец, остановился. Он врезался в берёзы, вырвал их с корнем. Сразу начался пожар. И за считанные минуты – ещё до приезда спасателей – автомобиль полностью выгорел.

Машина зарегистрирована на Абрамова. Но сам он был пассажиром. За рулём находился его друг, который погиб на месте. Блогера доставили в больницу с ушибами и ссадинами, но вскоре отпустили.

"Водитель, управляя автомобилем "Порше", не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием машины и её возгоранием", – сообщил Андрей Пышкин, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По некоторым данным, участники аварии перед выездом могли употреблять спиртное.

Абрамов – он же Radio Tapok – известен тем, что перепевает хиты зарубежных исполнителей на русском языке. В последнее время, по его же признанию, испытывает проблемы со спиртным.

"Надоело, реально, надоело просто пить, постоянно, постоянно, пить, пить, пить, в турах, уже такое. Ну, понятно, что это алкоголизм", – признавался в соцсетях сам Абрамов.

От общения с прессой блогер отказался. Только выложил обращение в сети. "Ребят, я жив, здоров, у себя дома. В сети смакуют всякую ересь в виде подробностей, не ведитесь, а вот с другом, действительно, беда", – написал Олег Абрамов, блогер.

Причины аварии пока устанавливают следователи. А вот в этом ДТП сомнений ни у кого нет.

"Я вот здесь запарковался, потому что там мотоциклиста сбили, перекрыл дорогу и поставил знак. А вот тут вот товарищ просто снёс мою машину и ещё одну", – говорит свидетель ДТП.

Машины, словно кегли в боулинге, разлетелись в разные стороны. Всё это устроил старший лейтенант Станислав Сивцов.

"Подушки у автомобиля все выстрелили. Помогли выбраться из салона автомобиля водителю. Он видимых повреждений на себе не имел, но от него исходил запах алкоголя", – вспоминает свидетель ДТП Максим Лавренов.

Нарушитель после аварии еле на ногах стоял. "Товарищ где-то, наверное, четыре или шесть часов "мариновался" для того, чтобы уже только потом проводить все обследования и медосвидетельствования", – уверен Денис Семенов, пострадавший.

А вот он же – на разборе. Уже утро, тем не менее, на алкоголь его до сих пор не проверили.

Инспектор ДПС Сивцов тоже известен в сети. Есть популярный ролик, где он два часа выписывает протокол нарушителю. Теперь Сивцов сам будет наказан.

"Старший лейтенант полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт установленное законом наказание", – сообщил Алексей Шапкин, дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД по г.Москве.

А вот ещё одна похожая авария на Крылатской улице, в результате которой погиб человек. И снова произошла так называемая "повторная авария". Сначала фургон врезался в легковушку. Они остановились, а потом грузовик на полном ходу протаранила другая машина. Шансов выжить у водителя не было.

По статистике в Москве каждая десятая смерть на дороге происходит именно из-за таких повторных наездов. Эксперты предлагают изменить правила оформления ДТП.

"Суть эксперимента заключается в том, что если две машины притёрлись, то им дальше вообще не надо будет оставаться на месте, а сразу съезжать на обочину, парковочный карман, может быть, остановку какую-то специальную для этого, регламентированную. И там уже фотографировать, заниматься оформлением европротокола, обычного протокола. Соответственно, в 90 процентов случаев аварий у водителей не вызывает вопросов, кто виноват", – поясняет Александр Шумский, автоэксперт.

Речь идёт, в первую очередь, о МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и крупных вылетных магистралях, где скорость движения выше 60 километров в час. Эта мера не только поможет спасти жизни, но и значительно снизит количество пробок.