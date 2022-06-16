Посол ЛНР в России Родион Мирошник сравнил украинского президента с клоуном, которому удалось обмануть народ страны. Об этом он рассказал в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" (полные выпуски программ и отдельные эпизоды вы можете найти на медиаплатформе "Смотрим").

"Клоун сумел обмануть 73% населения Украины", – заявил Мирошник, намекнув на результаты второго тура президентских выборов на Украине 2019 года, где Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей.

По его словам, Зеленский хороший актер и исполнитель. Украинские элиты заметили его и решили сделать его главой страны, не выбирая кого-то из олигархов.

"Сейчас он отрабатывает все ставки, которые были на него сделаны", – считает эксперт.

При этом посол отметил, что вокруг президента Украины собрались люди, которых никогда никто не выбирал, они втерлись в доверие. "Это набор авантюристов", – отметил Мирошник.

Он заявил, что в конечном итоге все они уедут из страны, а народу ничего не останется. "Все, что после них останется – это разбитая страна и угробленная экономика", – заключил посол.