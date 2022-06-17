Западный выбор Украины – это попытка защитить награбленное, считает Путин

"Цивилизационный выбор" Украины в пользу Запада – это попытки украинских властей "защитить награбленное". Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие транслируют телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

"Какой там, извините за моветон, на фиг, цивилизационный выбор? Деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках и хотят их защитить, – сказал российский лидер. – Вот и самый лучший способ защиты – говорить о том, что это "цивилизационный выбор".

По словам президента, за последнее десятилетие "на Украине разбазарили то, что было создано за предыдущие десятилетия".

"Основные отрасли промышленности, экономики – они практически перестали существовать. Это очень печальная вещь", – указал Путин.

При этом, по словам российского лидера, в предыдущие годы "какие бы ни были прозападные правительства на Украине", Россия с ними "нормально работала".

В данный момент Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Она началась 24 февраля – после того, как Москва признала независимость Донецкой и Луганской народных республик от киевского режима. Главной целью СВО Путин назвал защиту мирного населения Донбасса, которое страдает от преступных действий украинских властей.

После начала спецоперации прошло несколько раундов переговоров между РФ и Украиной, но сейчас они не ведутся. Как заявил 16 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков, Киев не ответил на последние предложения Москвы по урегулированию ситуации от 15 апреля.