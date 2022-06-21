Тема:

Ситуация на Украине 4 минуты назад

21 июня 2022 13:29

Песков оценил поступок Муратова

Пресс-секретарь президента России прокомментировал поступок главного редактора "Главной газеты". Дмитрий Муратов продал свою Нобелевскую медаль на аукционе, а вырученные средства направит на программы помощи мирным жителям Украины.

Дмитрий Песков отметил, что любой вклад в помощь беженцам может только приветствоваться. Представитель Кремля указал на то, что очень много людей помогают украинским гражданам. "Люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь", — сообщил Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Такое явление Песков назвал единым народным порывом.

Медаль Дмитрия Муратова ушла с молотка на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов.

Нобелевскую премию мира журналист получил в 2021 году в Осло.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях:
"Смотрим"ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram
Вести.RuВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram.

общество помощь беженцы Нобелевская премия Дмитрий Песков новости Дмитрий Муратов

Ранее по теме