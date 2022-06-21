Песков оценил поступок Муратова

Пресс-секретарь президента России прокомментировал поступок главного редактора "Главной газеты". Дмитрий Муратов продал свою Нобелевскую медаль на аукционе, а вырученные средства направит на программы помощи мирным жителям Украины.

Дмитрий Песков отметил, что любой вклад в помощь беженцам может только приветствоваться. Представитель Кремля указал на то, что очень много людей помогают украинским гражданам. "Люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь", — сообщил Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Такое явление Песков назвал единым народным порывом.

Медаль Дмитрия Муратова ушла с молотка на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов.

Нобелевскую премию мира журналист получил в 2021 году в Осло.