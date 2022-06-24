МВД: Украина целенаправленно насыщает Россию наркотиками

Киев проводит целенаправленную политику по насыщению России наркотиками. Эту тенденцию отмечает первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-майор полиции Кирилл Смуров. При этом, отметил Смуров, это напрямую связано с политической ситуацией в самой Украине.

По словам генерал-майора полиции, был период, когда этот процесс замедлился. Но в конце 2021 года процесс насыщения России наркотиками из Украины активизировался. Также активизировалась засылка в Россию украинских эмиссаров для налаживания производства наркотиков и их распространения. Российские правоохранители провели во второй половине прошлого года успешные операции в приграничных с Украиной областях для задержания наркоперевозчиков через границу и изъятию крупных партий наркотиков.

По словам Кирилла Смурова, ежегодно ликвидируется более 200 нарколабораторий. В Россию наркотики растительного и полусинтетического производства традиционно ввозились. Например, поставки кокаина идут морским путем из Латинской и Южной Америк или через порты Балтийского моря и Западную Европу. Из Марокко через Западную Европу в Россию поступают наркотики каннабисного типа – гашиш. Афганистан остается основным производителем наркотиков опийной группы. Эти наркотики поступают по Северному маршруту, через страны, которые были республиками в составе Советского Союза.

После снятия пандемийных ограничений в 2021 году поток наркоконтрабанды увеличился более чем в полтора раза. Нарушение транспортного, морского грузового сообщения и закрытие европейского воздушного пространства разрушило традиционные логистические цепочки поставки наркотиков в Россию по традиционным маршрутам.