"На голове сгорело все": подробности страшной аварии в центре Москвы

Черный Mercedes, не сбавляя скорости, проскакивает на красный, пытается уйти от столкновения с такси, которое уже выехало на перекресток, и на всем ходу врезается в стену дома. В ту же секунду из-под капота вырывается пламя.

Пламя охватывает автомобиль. Огонь настолько сильный, что поднимается до окон третьего этажа. Казалось бы, после сокрушительного удара и начавшегося вслед за ним пожара, у находящихся в салоне нет ни единого шанса. Но, по словам очевидцев, спустя минуту после аварии погибших не было: "Водитель был живой, двигался, шевелился".

Авария произошла в четвертом часу утра, когда на улице почти не было людей. Из тех, кто оказался рядом, – старший тренер сборной Дагестана по борьбе Асланбек Алиев. Он и еще несколько прохожих, пренебрегая собственной безопасностью, бросились к полыхающему автомобилю, и начали спасать людей.

"Передних ребят очень было тяжело вытащить, потому что сиденьями прижало, и прямо пламя в лицо било, – рассказал Алиев. – Кого вытаскивали, у них на голове сгорело все. Очень быстро пламя расходилось по машине. Задних вытащили, а передних и прижало, и пламя не давало".

Зажатых водителя и девушку на переднем кресле спасти не удалось. А вот с заднего ряда стандартного седана вытащили сразу шесть человек. По словам очевидцев, все они молодые люди, на вид не больше 25 лет. Когда приехала скорая, пострадавшие уже находились на безопасном расстоянии от полыхающего автомобиля.

"Из шести все живые. Тяжелые там две девочки. Там, в общем, было три парня и пять девочек. Парень и девушка на переднем сиденье – их сильно зажало, и пламя не давало вытащить. А двоих ребят и четверых девочек мы вытащили", – сообщил очевидец.

За рулем сгоревшей машины был 20-летний Давид Дон. Вторая погибшая – 18-летняя Анастасия Грива. По некоторым данным, вчера у нее был день рождения, и не исключено, что молодые люди ранним утром возвращались с шумной вечеринки по поводу совершеннолетия.

И.о. руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Анастасия Анфиногенова заявила, что прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств и "принятия процессуального решения по факту дорожно-транспортного происшествия в центре столицы".

Что стало причиной смертельного ДТП – банальная невнимательность, или водитель был в состоянии опьянения – выяснят следователи.