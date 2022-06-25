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Спецоперация России 19 минут назад

25 июня 2022 18:29

Кадыров: все мирные жители выведены из подвалов "Азота"

Все мирные жители вышли из подвалов завода "Азот" в Северодонецке в ЛНР. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"Вся территория к востоку от реки Северский Донец находится под контролем союзнических сил, это жилой сектор и промышленная зона города Северодонецка, включая завод "Азот" (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское", – написал он.

Глава Чечни сообщил также, что скоро начнется освобождение города Лисичанска.

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общество Рамзан Кадыров Донбасс Луганская народная республика/ЛНР мирные жители / гражданское население новости завод "Азот"

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