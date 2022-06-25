Кадыров: все мирные жители выведены из подвалов "Азота"

Все мирные жители вышли из подвалов завода "Азот" в Северодонецке в ЛНР. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"Вся территория к востоку от реки Северский Донец находится под контролем союзнических сил, это жилой сектор и промышленная зона города Северодонецка, включая завод "Азот" (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское", – написал он.

Глава Чечни сообщил также, что скоро начнется освобождение города Лисичанска.