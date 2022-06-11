Глава Чечни огорчил лжепатриотов

Глава Чечни рассказал об успехах при освобождении от украинских войск промзоны завода "Азот", который находится в Северодонецке. Пост опубликован в Telegram-канале Рамзана Кадырова.

Государственный деятель заявил, что хочет обрадовать патриотов России, Украины, но при этом огорчить лжепатриотов. По словам Кадырова, в районе промзоны Северодонецка уничтожено очень много "шайтанов". В населенном пункте Метелкино, отметил глава Чечни, "забрали больше половины". "Хорошие результаты", — заявил Кадыров.

Ранее стало известно, что украинские боевики, оставшиеся на заводе "Азот", требуют выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей.