Животные московского зоопарка едят ледяные торты и купаются

В столице установилась 30-градусная жара, в городе даже объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Чтобы животные Московского зоопарка легче переносили сложные метеоусловия, для них приготовили ледяные лакомства.

"Киперы готовят для животных ледяные торты. Медведям, в том числе пандам, предлагают лед с морковью и яблоками, обезьянам – торты с ягодами, хищникам вмораживают в лед мясо", – рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка.

У многих животных в вольерах есть пруды, бассейны, рвы с водой и даже небольшие речки и водопады. Для панд также были установлены водные распылители.

"В жаркие дни с большим удовольствием купаются кустарниковые собаки, черепахи, медведи и капибары", – отметили в пресс-службе.

Также там напомнили, что помимо уличных вольеров у животных есть внутренние вольеры, в которых сохраняется прохлада, и можно укрыться от жары.

Ранее синоптики рассказали, что самым жарким днем обещает стать понедельник 27 июня. Температура воздуха в Москве приблизится к рекорду 2021 года – 33,6 градуса.