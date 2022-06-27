Как чувствуют себя на Украине "псы войны"

В осажденном Лисичанске сейчас находятся более 120 иностранных наемников. Такие данные привели власти ЛНР. В основном это британцы, французы и американцы. Зачем они поехали воевать на стороне Украины, какую роль им отводит Киев, и какую правду узнали французские журналисты, которые смогли добраться в район Лисичанска?

Пыльная дорога, по которой вихрем проносятся автомобили, это единственный путь в Лисичанск. На подъезде к городу – белый дым от взрывов и горящий нефтеперерабатывающий завод. Улицы вместо блокпостов перегораживают искореженные машины. Стоящие в очереди за водой местные жители совсем не обрадовались репортерам французского телеканала.

"Это украинская армия нас обстреливает, это она убивает наших детей!" – заявляют они французским журналистам.

В этом городе, который стал зоной боевых действий, решили остаться 15 тысяч человек. Западные журналисты видели своими глазами, как жители Лисичанска с ненавистью относятся к украинским военным. Армия ВСУ пытается выселить их из убежищ, но люди против. Они объяснят французам, почему никуда не поедут.

"Мы хотим объединиться с россиянами. Это они – наши друзья, а не немцы или Европа. Да, мы ждем русских. Я хочу увидеть, как русские победят и установят здесь свою власть", – заявляют наперебой жители Лисичанска.

Только десять человек соглашаются уехать с волонтерами. На красном фургоне их довезут до вокзала и посадят в поезд. Еще один эшелон с беженцами отправляется во Львов. Но люди не хотят бросать свои дома.

"Домой хотим. Сейчас уже домой хотим", – признаются они.

Нетипичный сюжет для французского телевидения. Обычно информацию подают с другой стороны, выгодной Киеву. Из каждого иностранного наемника западная пресса делает героя. В воюющем на стороне Киева отряде 27-летний француз из провинции Бретань испытывает судьбу.

"Надо быть осторожным: повсюду дроны, можно получить ракетой в лоб. Лучше не выходить. Мобильные надо использовать по минимуму. Выходить заниматься спортом – об этом можно забыть, потому что чертовы дроны летают", – рассказывает о своих буднях французский наемник по имени Карель.

Он рассказывает, что здесь, в Донбассе, погибла как минимум дюжина французских боевиков. Дипломаты официально эту информацию не подтверждают. Карель и сам готов получить "пулю в лоб" – лишь бы не оказаться в плену.

"Сейчас французов двое, остальные литовцы, эстонцы, японцы – всякие есть. Что меня очень удивило, когда я вступил в Легион, потому что в начале конфликта я думал, что будут в основном европейцы, как в 2014-2016 годах. У каждого свой резон, много анархистов, "Антифа", националистов – тут все есть. Признаться, время от времени это напрягает", – откровенничает Карель.

География наемников обширна: Британия, США, Канада, Франция, Испания, Хорватия, Польша. Им все равно, под какими знаменами воевать. На выручку украинскому режиму они приезжают по личному приглашению Зеленского. Их будто заводит эта игра со смертью.

За счет иностранных наемников пытаются восполнить нехватку военных в рядах ВСУ. Но вместо заявленных 20 тысяч боевиков фактически на стороне Киева воюют втрое меньше. Даже украинские военные называют их "псами войны", которые ищут способ выплеснуть адреналин и агрессию.

"То, что мы можем здесь умереть, думаю, здесь каждый понимает. Но лично я приехал сюда помогать. И если я погибну, то так тому и быть", – говорит наемник из Великобритании Дэйл Макги.

Этим наемникам отводится роль солдат или старшин, не выше. Элитные коммандос не находятся на передовой с украинскими войсками – они консультируют из штабов в других частях страны или удаленно по зашифрованной связи. Об этом сообщает издание The New York Times.

Группа специальных операций ЦРУ помогает управлять потоком оружия и техники, передает украинскому командованию разведданные.

"Большая часть этой работы выполняется за пределами Украины, например, на базах в Германии, Франции и Великобритании. Но даже несмотря на то что администрация Байдена заявила, что не будет направлять американские войска на Украину, некоторые сотрудники ЦРУ продолжают тайно действовать в стране, в основном в Киеве", – пишет The New York Times.

Они также занимаются обучением и подготовкой украинских военных. Двухнедельные курсы проходят и иностранные боевики, прежде чем поступить в распоряжение Легиона.

Подразделения Иностранного легиона участвовали в боях за Северодонецк. За неделю до отступления украинские журналисты "Радио Свобода" снимали там репортаж.

"Это война для грузин также. И я чувствую, что это правильно. Мы собираемся вытеснить россиян. Это будет длиться день или три года – это не имеет значения", – заявляет наемник из Грузии Зура Какалидзе.

Наемники вместе с украинской армией сдали город – операция провалена. Украинские власти оправдываются: это тактика такая, боевики ищут виноватых среди политиков.

"Мы можем победить в этой войне, если федеральное правительство Германии наконец поднимет свою задницу. И вы можете передать это господину Олафу Шольцу. Чтобы он наконец перестал просиживать штаны и что-нибудь сделал", – написал немецкий наемник в Telegram-канале.

Украина стала Меккой не только для нацистов всего мира. Паломничество западных политиков не прекращается. 27 июня в гости к Зеленскому приехала Санду. По отработанной программе ее сначала свозили в Бучу – удивить.

"Быть здесь, разговаривать с людьми, которые были свидетелями этого, слушать их – это действительно душераздирающе", – признается президент Молдавии.

О том, как увиденное раздирает ее душу, Санду говорила без единой эмоции на лице. Но ведь не рыдать над руинами она приехала – молдавский президент спешила к Зеленскому дружить против Москвы и с двух сторон давить на Приднестровье.