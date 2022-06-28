Мирошник: Зеленский с командой тщательно ведут информационную войну

Посол ЛНР в России Родион Мирошник прокомментировал обвинения Украины, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, в котором погибли мирные люди. Россия считает это провокацией Киева. Об этом он рассказал в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Были подобные случаи в Северодонецке и Лисичанске. Туда приезжали специально подготовленные команды", – рассказал посол.

Он пояснил, что во время ударов российских войск по военным объектам ВСУ те сразу начинали обстреливать мирные дома, чтобы потом обвинить в этом войска РФ. Часто это происходило под видеосъемку. При этом съемочные группы завозились заранее.

"Картинку делали. Война в эфире. Информационная война, которую тщательно делает команда Зеленского", – отметил Мирошник.

Он добавил, что президенту Украины и его команде нет никакого дела до мирного населения.