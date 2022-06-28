Захарова высказалась о "баранах-провокаторах"

Решение Литвы запретить транзит грузов в Калининградскую область, а также заявления ряда политиков в Вильнюсе и Варшаве по этой проблеме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с действиями "баранов-провокаторов", обслуживающих англосаксонские интересы.

"Это такие провокаторы, которые действуют абсолютно вне даже единично конструктивной, сохраняющей свои интересы европейской повестки, позволяя себе подобные выступления и высказывания", – сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24". Видео доступно на медиаплатформе "Смотрим".

По ее словам, как действующие, так и бывшие политики стран Прибалтики и Польши, которые делают подобные заявления, выполняют заказ Вашингтона.

"Они так говорят, не потому что так думают, а потому что есть определенный политический заказ. Этот заказ, очевидно, обсуживает не европейские интересы, а это ветер, который дует с Атлантики", – подчеркнула дипломат.

Захарова также указала на отсутствие единства в ЕС и противоречивые заявления по вопросу калининградского транзита.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что Москва вырабатывает ответные меры по данному вопросу. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил накануне, что российский ответ на ограничение Литвой транзита в Калининградскую область будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в ближайшие несколько дней.