Выросло число пострадавших в Новой Каховке от обстрелов ВСУ

До шести увеличилось количество раненых жителей Новой Каховки в Херсонской области после ракетного удара со стороны украинских силовиков, сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Каховского района Владимира Леонтьева.

По его словам, пострадавшие в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице.

Кроме того, от обстрела полностью сгорели два жилых дома, сейчас пожар уже потушен. Местные власти расселили оставшиеся без жилья семьи.

Леонтьев добавил, что значительные повреждения получили здание администрации Новой Каховки, а также газопровод, электросети и линии связи.

ВСУ выпустили по Новой Каховке четыре ракеты "Точка-У" накануне вечером, все они были перехвачены российскими средствами ПВО. По уточненным данным, погиб не ребенок, а 44-летняя женщина, которая в момент обстрела выгуливала собаку.

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